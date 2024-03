Jeff Bezos kerkis taas maailma rikkaimaks inimeseks

Vahepeal edestas Musk Bezost koguni 142 miljardi dollariga, kuid Amazoni ja Tesla aktsiad on käinud erinevat takti mööda. Viimase aasta jooksul on Amazoni aktsia kerkinud umbes 90%, samas kui Tesla aktsia on jäänud paigale. 2021. aasta hinnatipust on Tesla aktsia kukkunud poole võrra, Amazon läheneb aga uuele hinnarekordile.