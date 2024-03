Eesti-Soome gaasijuhtme Balticconnectori remonditööd algavad sel nädalal

Elering ja Soome süsteemihaldur Gasgrid Finland sulgesid Balticconnectori ööl vastu 8. oktoobrit 2023, kuna rõhk gaasitorus hakkas kiiresti langema, mis viitas lekkele torust. Mõne päeva pärast selgus, et gaasitoru on Soome majandusvööndis välise vigastuse tõttu purunenud. Soome ametivõimud on algatanud juhtumi asjaolude selgitamiseks kriminaaluurimise.

Elering teatas täna, et ettevalmistused remonditöödeks on edenenud plaani järgi ning remont algab juba sel nädalal. Remonditööde planeeritav kestus on neli nädalat, mille järel toimub Balticconnectori ülevaatus ja kasutuselevõtt eeldusel, et kõik kulgeb plaanipäraselt.

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik kinnitas sügisel, et Balticconnectori ühenduse katkemine Eesti Gaasi klientide tarnekindlust ei mõjuta, ei Balti riikides ega Soomes. „Me teeme koostööd regiooni mõlema suure terminaliga, Inkooga Soomes ja Klaipedaga Lätis, ning suudame seeläbi oma klientide gaasivajaduse katta. Lätis asuv gaasimahuti on rekordtasemel täis ja võimaldab talvele rahulikult vastu minna. Läbi Leedu-Poola toruühenduse on Eesti seotud Euroopaga, nii et vajadusel saab ka sealtpoolt meie piirkonda gaasi liigutada,“ lisas Kaasik.

Balticconnector pandi käima 2020. aasta alguses. Gaasiühenduse merealuse osa pikkus Paldiskist Eestis kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit.

