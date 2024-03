Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu sõnul laekus Nordica erastamise osas mitu pakkumist Euroopa ettevõtetelt. „Saabunud pakkumiste pinnalt on võimalik minna edasi läbirääkimistega. Eesmärk on jõuda erastamisprotsessiga lõpule võimalikult kiiresti, tempo sõltub läbirääkimiste kulust,“ ütles Salmu.

Otsus, et riik müüb probleemse lennufirma maha, tuli mullu aasta novembris. Juba siis mainis kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ERR-ile, et lennufirma vastu on huvi näidanud üles kolm-neli Euroopa turul tegutsevat lennundusettevõtet ning paariga on juba ka kohtutud. Riik ootas Nordica ostupakkumusi 26. jaanuariks.