Bolti kasutajad nägid äpis taas kliendihinnanguid. Juhid sõitjaid siiski hinnata ei saa

Andmekaitse inspektsioonile ei ole meeldinud, et Bolti autojuhid saavad kliente hinnata viie palli süsteemis. Bolt oli eelmise aasta novembris valmis AKI vastu ka kohtusse minema, kuid istung jäi ära, kuna pooled lootsid jõuda kohtuvälisele kokkuleppele.

Selgus, et kokkuleppele pole AKI ja Bolt veel jõudnud, vaid äpis oli tehniline viga.

Juhid ei saa kliente hinnata

„Mõned Androidi telefone kasutavad kliendid võisid näha rakenduses oma hinnangut tehnilise vea tõttu. Me oleme selle vea nüüdseks eemaldanud,“ kinnitas Bolti pressiesindaja Liisi Maria Aleksius.

„Rõhutame, et kliendihinnang ei olnud sõiduteenuse juhtidele nähtav ja juhid ei ole saanud ka kliente hinnata. See funktsioon on alates 31. oktoobrist 2023 olnud välja lülitatud,“ lisas ta.