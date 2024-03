Pretsedenditu juhtum. Novo Nordiski kohaliku haru juht: Eestis on puudu madalamatest annustest

Delfi Ärileht kirjutas nädalavahetusel, kuidas Novo Nordiski kaalulangetamise ravimid on ka Eestis peaaegu otsa saanud ( loe siit ). Neid ostetakse globaalselt oluliselt rohkem kui sooje saiu. Ettevõtte Eesti esinduse juht selgitab, mis on probleemi sisu.

„Ozempic’u (semaglutiid) tarneraskused ei ole lokaalne probleem, vaid ülemaailmne, kuna nende ravimite järele on esinenud ülemaailmselt pretsedenditu nõudlus. Seetõttu on meil väga raske vastata küsimusele, et millal need läbi saavad. Novo Nordisk on hetkel tegemas väga mahukaid investeeringuid kõikides oma tootmisüksustes üle maailma, et märkimisväärselt suurendada tootmismahte, mis rakenduvad järk järgult kasutusse,“ ütleb ettevõtte juht Koit Arro.