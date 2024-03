Minister ja riigiasutus suurärimehe tehasesaagast: see on hoiatusmärk, vaja on suunamuutust, peame peeglisse vaatama

„Fibenoli otsus – kuigi mitte veel lõplik – tootmine Lätti viia on hoiatusmärk, et Eesti majanduspoliitikas on vaja kursimuutust,“ sõnas majandusminister Tiit Riisalo, lisades, et see pole ju sugugi esimene suur investeering, mis võib Eestisse jääda tegemata. „Neid näiteid on ka varasematest aastatest.“

„Täna esitletud majandusplaanis on just selleks ka kirjas, et meil on vaja selget kokkulepet, kuidas ja missuguseid ressursse võib Eestis väärindada. Lisaks on seal suurinvesteeringute lihtsustamiseks ettepanek luua kiire ja lihtne menetlusprotsess ehk niinimetatud roheline koridor. Selleks see plaan ongi, et majandus tõusule viia ja et investeeringuotsused langeksid Eesti kasuks,“ kirjeldas Riisalo Eesti uut majandusplaani.