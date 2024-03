Tallinna abilinnapea: kui Bolt ja Tuul tõukerataste piirkiiruses kokkuleppele ei jõua, peame teenust ümber korraldama

Delfi Ärileht kajastas sama probleemi veebruaris ja Tuul tõi siis välja, et on Bolti plaanile vastu, sest pikas perspektiivis ei oleks kiiruse vähendamisel mingit mõju.

Bolt katsetas eelmisel aastal politsei soovitusel südalinnas viiendiku võrra madalamat sõidukiirust ehk 20 kilomeetrit tunnis. Tavakiirusel sai siis sõita vaid hästi välja ehitatud jalgrattataristu lähedal. Bolti valitsussuhete Baltikumi juht Henri Arras ütles, et arutluse all on olnud ka see, et vähendatud kiirus südalinnas võiks kehtida ka sellel aastal ning see peaks olema turuülene kokkulepe ehk plaaniga peaks olema päri ka konkurent Tuul.