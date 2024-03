Eestis hiljuti osa töötajaid koondanud ettevõte Stora Enso on raskustes ka Soomes

Ettevõte on vähendanud Kouvola tehastes paberi tootmist, kirjutab Yle. Stora Enso tootmisjuhi Antti Veittola sõnul on peamine probleem puidu kättesaadavuses. Seda lihtsalt ei ole piisavalt.

Stora Enso on otsustanud, et ei maksa streigi ajal töötajatele palka. Seaduse koheselt tuleb Soomes streigi ajal maksta töötajatele palka seitse päeva, peale seda antakse igale ettevõttele palga maksmise osas vabad käed. Stora Enso on otsustanud töötajatele palka mitte maksta. Firma tehastes töötab kokku ligikaudu 410 inimest.

Papi tootmine jätkub aga samas tempos nagu enne streiki. Kuid Veittola sõnul on oht, et ettevõte on peagi sunnitud vähendama streigi ajal ka papi tootmist. Ta lisab, et kui streik jätkub ka peale Ülestõusmispühi, ei jätku ettevõtte ladudes enam uueks materjaliks ruumi ja firma olukord muutub tõsiselt keeruliseks.