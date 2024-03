Mööblipoed sulgenud ettevõte müüs oma kinnisvara Tallinnas mitme miljoni euro eest

Novembris kirjutasime, et Sotka ja Asko sulgevad Eestis poed. „Inflatsioon, kõrged intressimäärad … inimestel ei ole eriti raha, mida kulutada, nii et me otsustasime keskenduda Soome turule,“ rääkis Äripäevale Soome börsifirma KH Groupi juht Lauri Veljalainen, kelle ettevõte on Asko ja Sotka emafirma.