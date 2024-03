Kehveim nädal sel aastal. Bitcoini langus jätkub

Investeerimispanga JPMorgan Chase’i strateeg leiab, et bitcoini hinnas on veel langusruumi ning jätkuvalt paistab see üleostetud. Eelmisel kuul prognoosis pank, et bitcoini hind langeb peale aprillis toimuvad nö pooldumist 42 000 dollari poole ning bitcoini pooldumisega seotud eufooria taandub.