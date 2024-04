Logistikaekspert: kohutav, mida on viimastel kuudel meie keskkonnale tehtud

Kaheksa kvartalit kestnud majanduslangus on jõudnud Eesti transpordi- ja logistikaettevõteteni. Kui kiire hinnatõusu ajal kurtsid kaupmehed, et veod olid muutunud üha kallimaks, siis praegu on transpordiettevõtjate sõnul olukord vastupidine. Turul käivat kõva võitlus, mille käigus ja vähenevate kaubamahtude tingimustes proovivad kõik ettevõtjad tulusid säilitada. Kuna konkurents on tihe ja nõudlust napib, võib kauba kohaleveo saada parema hinnaga kui mõni aeg tagasi, öeldakse Delfi Ärilehele mitmest allikast.