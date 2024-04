Saunumi prognoos ei pidanud paika. Kasumi asemel tuli pool miljonit eurot kahjumit

Veel novembri alguses prognoosis too hetk Saunumit juhtinud Henri Lindal, et teisel poolaastal võiks ettevõte jõuda kasumisse ning rahavoo positiivseks, kuid tegelik tulem oli teistsugune: vastu tuli võtta 510 676 eurone miinus. Lindalilt tegevjuhi positsiooni üle võtnud Allan Selirand selgitas, et selle põhjuseks oli eeskätt kolm asjaolu.