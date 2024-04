Vene oligarhi Andrei Melnitšenko varadest on Eestis külmutatud ligi 30 miljonit eurot

Aastaraamatust selgub, et Vene oligarhi Andrei Melnitšenko varasid on külmutatud 28 146 798 euro ulatuses. Nimekirjast leiab teisegi Vene ärimehe, kelle varasid on külmutatud üle miljoni euro. Selleks on Vjatšeslav Kantor, kelle varasid on külmutatud ligi 5 miljonit eurot, täpsemalt 4 981 406 eurot.

Melnitšenko seos Eestiga

Märtsi lõpus rääkis Ärileht Nele Grünbergiga, kes on Eesti esindaja Euroopa Liidu Kohtus. Grünberg tõi ühe olulise menetlusena esile selle, kus ettevõte EuroChem soovib saada lahti sanktsioonidest, et külmutatud vara uuesti „üles sulatada“. Ka Eestis on sel firmal väetiseterminal, mis on üks suuremaid varasid, mille müügist loodab Eesti raha saada, et see siis Ukrainale anda. Selleks on riigikogus menetluses eelnõu, mis peaks päädima sellega, et esimesena Euroopas seadustame Ukraina heaks külmutatud varade kasutusele võtmise.

„EuroChem on seotud oligarhiga, kelle nimi on Andrei Melnitšenko. Nad väidavad, et firma ei ole enam oligarhi kontrolli all. Sel otsusel on meile otsene mõju. Kui Euroopa Kohus otsustaks, et nad ei olegi enam seotud, siis peame me ka oma otsuse ümber vaatama,“ rääkis Grünberg. Too hetk ei olnud võimalik täpselt öelda, kui suure osa väetisetehas 30 miljonist eurost külmutatud varast moodustab.

Kokku on Euroopa Kohtus pooleli olevaid Venemaaga seotud menetlusi 74. Nende asjade seast võib leida ka tuntumate ja jõukamate Vene oligarhide nimesid. „Eks neid tuleb pidevalt ka juurde ning osa menetlusi on topelt, sest me uuendame sanktsioone iga kuu kuu tagant. Usinamad vaidlustavad kõik sanktsioonid ja nende uuendused,“ ütles Grünberg.