TextMagic plaanib investoritele kopsakat väljamakset

Aktsia kohta teeb see 0,35 eurot, mis tänase 4,54 eurose aktsiahinna pealt teeks tootluseks ligi 7,7%. Väljamakse viiakse läbi fondiemissiooni ja järgneva etapina aktsiakapitali vähendamise teel.

Aktsionäridel on võimalus hääletada fondiemissiooni ja muude aktsionäride koosoleku päevakorrapunktide üle kuni 19. aprillini. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 22. aprilli seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 19.04.2024 ehk alates sellest päevast aktsiaid ostes ei ole väljamakseks enam õigust.