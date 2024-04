Autosõit muutub riskantseks. Teeremont kallineb mitu korda

Tee-ehitusfirmad on aastaid juhtinud riigi tähelepanu olukorra kriitilisusele ja vältimatutele tagajärgedele. Otsustajad meid ei kuule: teehoid on riigi prioriteetide nimekirja lõpus. Praeguseni on see ennekõike taristuehitajate probleem, kuid mitte kauaks.