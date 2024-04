Bolti kaubamärk kaotas vaidluses Hollandi rattatootjale

2021. aasta aprillis avaldati patendiameti kaubamärgilehes liikuvusteenuste pakkuja Bolt Technology OÜ sõnaline kaubamärk BOLT. See polnud ettevõtte esimene kaubamärgiregistreering Eestis. Bolt oli oma brändi kaitsmist koduturul alustanud aktiivselt 2019. aastal ning firmal oli ette näidata juba kolm registreeritud kaubamärki valdkondades alates tarkvarast ja transpordist ning lõpetades toitlustuse ja juriidiliste teenustega.

Värske kaubamärgiga asjad nii ladusalt ei läinud. 2021. aasta juunis esitati märgi kohta vaidlustus patendiameti juures tegutsevale tööstusomandi apellatsioonikomisjonile. Probleemi juur peitus selles, et Bolt oli kaubamärki taotlenud uues nišis. Juba varem oli meedias, sh Delfis kajastatud uudist, et ettevõte on asunud arendama omaenda tõukerattamudelit. Seetõttu oli mõistetav, et kaubamärgikaitset taotleti nüüd ka elektritõuksidele ja -ratastele.

Bolt rõhub mainele

Bolti märgi vaidlustajaks oli Hollandi elektrirataste tootja Bohlt B.V., kellele kuulub 2017. aastast Euroopa Liidu kaubamärk BOHLT. Ettevõtja pidas patendiameti otsust ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja huve rikkuvaks.

Hollandi rattatootja kaubamärk on kaitstud kasutamiseks identsetel kaupadel ehk elektritõuksidel ja -ratastel. Seetõttu käis vaidlus märkide enda sarnasuse üle.

Vaidlustaja oli veendunud, et vaid ühe tähe erinevus märkides ajab tarbijad segadusse: nad võivad ekslikult arvata, et nimedega BOHLT ja BOLT tähistatud sõiduvahendid pakub üks ja sama ettevõtja. Bolt omakorda leidis, et märgid erinevad visuaalselt, aga ka häälduse ja tähenduse poolest. Samuti apelleeris Bolt väitele, et nende ettevõte on Eestis sedavõrd tuntud ja mainekas, et kodumaine tarbija reaalses turuolukorras märke segi ei ajakski.

Ühe tähe erinevus pole piisav