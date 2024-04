Oodatust nõrgemat müüki näidanud Arco Vara otsib kindlust uute ehitustööde alustamiseks

Nii oli Arco Vara müügitulu esimeses kvartalis 990 000 eurot ning kahjum 349 000 eurot. Kvartal tagasi prognoositi, et tulemuseks on 1,4 miljonit eurot müügitulu ja 200 000 eurot kahjumit.

„Kolme läinud kuu müügitempo osutus planeeritust natuke aeglasemaks, mistõttu on Arco Vara grupi müügitulu ja kasum seatud plaanist vähesel määral madalam. Vaatamata planeeritud väiksemast müügitulust on ettevõtte kapitaliseeritus väga hea, kuna näeme ligi 60%-list omakapitali suhet varadesse. Samuti on ettevõtte jooksva nelja kvartali omakapitali tootlus lähedal meie eesmärgile 20%,“ märkis Arco Vara juht Miko-Ove Niinemäe aruandes.

Väiksema müügitempo tõttu on korrigeeritud ka veidi tänavuse aasta prognoose: kui kvartal tagasi oodati 2024. aastalt 25,2 miljonit eurot müügitulu ning 2,2 miljonit eurot kasumit, siis nüüd on ootused vastavalt 24,9 miljonit eurot ja 2 miljonit eurot. Sealjuures tuleb ootuse kohaselt enam kui pool müügist aasta viimases kvartalis.

Otsitakse uut arenduskinnistut

Niinemäe lisas, et alanud aasta alguses on vedavaks teemaks keskpanga intressimäära langetamine, mis annab lootust majanduse aktiivsemaks muutumisele. „Siiski ei tasu loota meist sõltumatute tegurite abile, vaid peame realistlikult hinnates jätkama valminud ja planeerimisel olevate arenduste realiseerimisega.“

Arco Vara juht toob välja, et esimeses kvartalis tegeles firma peamiselt Kodulahe valminud korterite müügi ja Soodi 6 arenduse müügi ettevalmistusega. Lisaks on nad jätkanud ehitustöödega Bulgaarias ja Arcojärve arenduse detailplaneeringu menetlusega.

Harku järve ääres asuva Arcojärve projekt on kinnisvarafirma jaoks üks olulisemaid arendusi, mille investeeringu suuruseks on hinnatud 105 miljonit eurot. Kui poolteist aastat tagasi projekti tutvustades loodeti, et ehituseks läheb 2024. aasta esimeses pooles, siis hetkel märgitakse, et esimese etapi ehitusega saab algust teha aasta teises pooles. See tähendaks, et esimene etapp valmiks 2026. aasta kolmandaks kvartaliks. Kokku moodustub Arcojärve projekt neljast etapist, millest viimane saab praeguste plaanide kohaselt alguse 2026. aastal ning valmib kaks aastat hiljem.