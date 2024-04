Kinnisvaraarendaja Hepsori vaidlus üürnikuga jätkub: „Tegemist on pahatahtliku käitumise ja tühja juriidilise vaidlusega“

Mullu septembris teatas Hepsor , et lõpetas valminud Pärnu mnt 113 hoones üürilepingu erakliinikuga Novel Clinic Assets, kes pidi hoones rentima enamiku pinnast. Arendaja sõnul rikuti oluliselt üürilepingu tingimusi.

Novel Clinic Assets ja Hepsori sidususettevõtte Hepsor P113 OÜ vahelise kohtuvaidluse viimases arengus on Harju Maakohus seadnud Pärnu mnt 113 hoonele kohtuliku hüpoteegi Novel Clinicuga seotud ettevõtte Ilsanta UAB kasuks. Selle määrusega reageeritakse hiljutistele sündmustele, mis viitavad varade omavolilisele väljaviimisele Pärnu mnt 113 asuvatest ruumidest. Varade väljaviimist kinnitas aprilli alguses Hepsor P113 OÜ lepinguline esindaja, vandeadvokaat Kaido Loor.