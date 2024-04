Läti valmistub Air Balticut kuni 100 miljoni euroga aitama

Kui veel märtsis ütles Air Balticu finantsjuht Vitolds Jakovlevs, et kõnelustes ollakse mitme investoriga, siis nüüd selgub, et kuigi uute võlakirjade emiteerimisele oldi lähedal, otsustas üks suur ostja geopoliitiliste sündmuste tõttu sellest loobuda. Nüüd on investeeringut kaalumas Läti riik.

„Nüüd me analüüsime, kas ja kuidas me [võlakirjaemissioonis] osaleda saame, kuid kindlasti me ei arva, et me saaks osaleda rohkem kui 100 miljoni euroga,“ ütles Läti rahandusminister Arvils Ašeradens 26. aprillil.