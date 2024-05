Kemplus jätkub. Ärimehed proovivad suurarendust pidurdada. Arendaja selles probleemi ei näe

Pirita tee 28 krundil asuvad praegu Eesti Näituste paviljonid. Erilist silmailu need ei paku, kuigi seal ikka aktiivselt tegutsetakse. Arendaja Metro Capital plaanib paviljonid eemaldada ning nende asemele uue elukvartali luua. Meedias on juba mõnda aega lahti rullunud tüli arendaja ning naaberkruntidel elavate ettevõtjate vahel.

24. aprillil langetas halduskohus otsuse, mis tühistas osaliselt Tallinna linnaplaneerimise ameti 2022. aasta juulis antud ehitusloa, mille järgi võis paviljonid lammutada. See puudutas messikeskuse C-halli. Põhjuseks see, et veemõõdusõlme säilitamist ei olnud seal plaanis, mis tähendanuks seda, et pärast halli eemaldamist jääks tõenäoliselt ilma vee, elektri ja kanalisatsioonita tuntud ettevõtja ja Eesti 200 rahastaja Priit Alamäe oma perega. Arendaja lükkab ümber info, et nende tegevus oleks naabrite kommunikatsioonidele mõju avaldanud.