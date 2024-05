RMK metsaoksjoni tulemused: Eestisse plaanib puidukeemiatehase rajada viis suurt ettevõtet

Eilseks seatud tähtajaks andsid oma huvist RMK-le märku Viru Keemia Gruppi kuuluv VKG Fiber OÜ, Norra ettevõte Biojet AS, Kehra paberivabriku omanik Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Raul Kirjanenile ja Fibenolile kuuluv Apalta Tehnoloogia OÜ ning Pärnusse metanoolitehast kavandav Power2X Participations B.V.

Need ettevõtted hakkavad nüüd omavahel konkureerima RMK kestvuslepingutele, et rajada 2028. aastaks Eestisse puidu biokeemilise väärindamise tootmisüksus.

Kui VKG, Fibenol ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on Eesti turul tuntud ning Power 2X-i miljardieurosest metanoolitehasest oli juttu märtsi lõpus, siis Biojet AS on Eesti turul uus tegija. Biojeti puhul on tegu transpordikütuseid arendava Norra ettevõttega, kus 49,9% osalus on USA naftahiiul ExxonMobilil.