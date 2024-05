Skandaaliga kokku kukkunud krüptobörs lubab üllatuslikult kõik võlad intressiga tagasi maksta

Ettevõtte poolt väljapakutud kava peab heaks kiitma veel USA kohus. See lahendaks vaidlused riiklike ja erasektori sidusrühmadega ilma kulukate ja pikaajaliste kohtuvaidlusteta, ütles FTX avalduses.

Kui tavaliselt saavad madalama positsiooniga võlausaldajad tagasi heal juhul sente, siis FTX-ile on kasuks tulnud krüptovaluutade tugev tõus. Nende hulgas on ka Solana, mida toetas tugevalt nüüdseks pettuses süüdi mõistetud FTXi asutaja Sam Bankman-Fried. Ettevõte on müünud ka kümneid teisi varasid, sealhulgas erinevaid riskikapitaliprojekte nagu osalus tehisintellekti ettevõttes Anthropic, milles omab muuhulgas osalust Jaan Tallinn.

„Mis tahes pankroti puhul on see lihtsalt uskumatu tulemus,“ ütles John Ray, kes võttis FTXi üle peale pankrotiavaldust. Varasemalt on Ray öelnud, et usaldusväärse finantsteabe täielik puudumine oli FTXi puhul hullem kui Enronil, mis on seni üks kurikuulsamaid pettuseid USA ajaloos.

Varasemalt maailma suurim krüptobörs kukkus kokku 2022. aasta novembris. Platvormil enda raha hoiustanud kliendid tormasid enda raha välja võtma ning saatsid sellega šokilaine läbi krüptomaailma, märgib CNN.

Ligikaudu aasta hiljem mõisteti krüptobörsi juht Sam Bankman-Fried süüdi ühes maailma suuremas finantspettuses, mis hõlmas seitset pettuse ning ühte vandenõu süüdistust. Trellide taha saadeti ta 25 aastaks.

Teisipäeval teatas FTX, et on taastanud börsiga seotud varad selle kokkukukkumise ajal, mille hinnanguliseks väärtuseks on 14,5 kuni 16,3 miljardit dollarit. Rohkem kui kahele miljonile kliendile ning MTÜ-dele võlgneb FTX ligi 11 miljardit dollarit.

Kui Ameerika Ühendriikide pankrotikohus ettevõtte kava heaks kiidab, eeldab FTX, et 98% tema võlausaldajatest saavad tagasi ligikaudu 118% nende nõuete summast ehk summad makstakse tagasi koos intressiga.