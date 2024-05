Eesti ei toeta Euroopa käibemaksureformi. „See moonutab konkurentsi“

Uute plaanide järgi saab iga EL-i liikmesriik ise otsustada, kas osaleb kokkuleppes või mitte. Bolti sõnul on pakutud ettepanek ebaõiglane, sest taksojuhtide käive on piisavalt väike, et neile ei peakski maksukohustus kohalduma. Euroopa Liidu ettepaneku järgi peaks aga käibemaksu kliendilt küsima Bolt, mis tähendaks, et sõidud muutuksid kuni 25% kallimaks.