GRAAFIK | Üle sajaprotsendine tõus: meemiaktsiate ralli jätkub

Kui eilse börsipäeva jooksul kerkis GameStopi aktsia 74% ning ületas 30 dollari piiri, siis eelturul on aktsia tõusnud veel omakorda üle 100% ja jõudnud 62 dollari lähistele.

Võimsat tõusu jätkab ka Ameerika Ühendriikide kinoketi AMC aktsia. Eile kerkis aktsia 78% ja jõudis üle 5 dollari, eelturul on lisandunud üle 100% ning hind on kerkinud üle 10 dollari.

Eilsele rallile pani aluse investor Keith Gill, keda tuntakse rohkem varjunime Roaring Kitty (möirgav kass) kaudu, kes oli 2021. aasta alguses toimunud meemiaktsiate maania üks suurimaid mõjuisikuid. Nimelt argumenteeris Gill toona nii Redditi alafoorumis WallStreetBets postitustes kui ka Youtube’i videotes, et GameStopi aktsia on alahinnatud. See pälvis üks hetk masside tähelepanu, mis tipnes jaeinvestorite nii-öelda mässuga Wall Streeti vastu ning maaniaga, mille eesmärgiks oli mh tekitada valu suurtele investoritele, kes olid GameStopi aktsias läinud lühikeseks. Loe pikemalt siit.