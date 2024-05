Investor võlakirjauputusest Balti turul: mida suurem ja vanem pank, seda turvalisem

„Kui nüüd panna kõik need võlakirjad riski mõttes järjestusse, siis mu arvamusel kõige turvalisem on Šiauliu Bankase võlakiri, teisel kohal Bigbank, järgmisena Holm pank ja kõige riskantsem on Liveni võlakiri,“ tõdeb investor Lev Dolgatšjov.