Leedu pank jättis mitmed võlakirjainvestorid pika ninaga. Investor: elu sees ei ole sellist olukorda näinud

Võlakirjaemissiooni raames 25 miljonit eurot kaasama läinud Šiauliu pank sai märkimissoove lõpuks 97,2 miljoni euro eest . See tähendas, et kõigile investoritele võlakirju ei jätkunud.

Kui börsiteate kohaselt soovis emissioonis osaleda ligi 3000 investorit, siis pank märgib, et võlakirju jagatakse 2337 investorile, tõdedes, et jaeinvestorite huvi oli ootamatult suur. Võlakirjade jaotamisel eelistati panga enda kliente, kellele jaotati 66,8% emissiooni mahust (16,7 miljonit eurot). Institutsionaalsed investorid said 8,7% emissiooni mahust ehk 2,2 miljoni euro eest võlakirju.

Leedu panga investeerimisosakonna juhataja Tomas Varenbergas selgitas, et jaotamisel eelistati väga tugevalt just nimelt väiksemaid jaeinvestorid. Seetõttu jäid need investorid, kes märkisid rohkem kui 10 000 euro eest võlakirju mõnest teisest pangast, tühjade kätega. Need, kes märkisid vähem kui 10 000 euro eest saavad aga võlakirjad kätte.