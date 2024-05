ÜLEVAADE | Suur võitlus intressitoodete turul. Kõrgeimat intressi pakub eestlaste investeerimisäpp, kuid ühe erandiga

Ajal, kui rahale on tekkinud hind, on turule ilmunud mitu lühiajalise hoiustamise varianti. Näiteks on paljud pangad või finantsvahendajad lagedale tulnud säästmis- või kogumiskontoga. Sellise rahapaigutamise eelis tähtajalise hoiuse ees seisneb võimaluses saada tootlust teeninud raha kiiresti kätte, selle asemel et hoiusevõtja paneks raha üheks, kaheks või kuueks kuuks n-ö lukku. Ja seejuures ei kaota hoiustaja raha välja võttes seni teenitud intressitulu.