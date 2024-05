Kodumaja katusel päikesepaneeliga rahateenimise aeg on läbi. Vaata, millal veel tasub ehitada oma päikesepark?

Vaid mõni aasta tagasi tundus oma maja katusele päikesepaneelid paigaldada kindla teenistusena – kalli elektri ostmise asemel said tarbida oma toodangut ja ülejäägi võrku müüa. Suvel müügist teenitud rahast jagus sageli nii palju, et pool talve sai elektrimüüjalt „särtsu“ ilma raha juurde maksmata. Nüüd on selline aeg läbi.

Suvel elektriga enam ei teeni. Vastupidi, oht on jääda kahjumisse – päikesepaistelise ilmaga on elektri hind miinusmärgiga, sellele lisandub veel võrgutasu müüki saadetud elektri liigutamise eest. Elektrilevi andmetel on nende võrguga ühendatud üle 800 MW päikeseparke. Paljudel päevadel jääb aga Eesti tipptarbimine sellisele tootmisvõimsusele alla. „Kõik need nullilähedased tunnid on need, kui päike paistab ning võrgus on nii palju toodangut, et elekter ei maksa midagi,“ ütleb energiatõhususe lahendusi pakkuva Tepsli OÜ juht ja asutaja Siim Meeliste. Ta lisab, et päikeseparke tuleb aina juurde, sest realiseeritakse riiklike vähempakkumiste projekte.