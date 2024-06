Meemiaktsiate ralli sai jätku: GameStopi aktsia on pea kahekordistunud

GameStopi aktsia tõusis enne New Yorgi börsipäeva 87 protsenti üle 43 dollari aktsia kohta. Liikumine toimus pärast seda, kui Gill, kes kasutab Redditis ka nime DeepFuckingValue, postitas pühapäeva hilisõhtul pildi, mille järgi on tal 5 miljonit ettevõtte aktsiat, mis on ostetud hinnaga 21,27 dollarit aktsia kohta.