Väikereaktoritega tuumajaamade saatus pole ette määratud. Eesti projektil on eeldused õnnestuda

Vastab tõele, et Fermi Energia valis 2022. aasta lõpus pooleaastase tehnoloogiavaliku protsessis välja GE Hitachi BWRX-300, kui kõige rajamiskindlama, väikseima tehnilise riski, käidukogemusega ja olemasoleva kütusega väikereaktori tüübi. Selleks oli kaks kaalukat põhjust. Esmareaktor on rajamisel Kanadas. Seda teevad ehitusettevõte Aecon ja tuumajaamade omanik OPG. Nad on väga keerukate CANDU reaktorite tööea pikendamise ümberehitustega suutnud tõestatult püsida tähtajas ja saanud hakkama vähenevate kuludega. Teine põhjus oli, et BWRX-300 reaktor kasutab 90% juba olemasolevate keevaveereaktorite (KVR) puhul kasutatavaid komponente, ehk tehniline risk on madalaim, samas kui tänu väiksusele saavutatakse elektritoitest mittesõltuv (passiivne) ohutus ja süsteemi lihtsus. Pikem selgitus valikust siin .

Viidatud IEEFA uuring osutab õigustatult tuumaenergeetika probleemidele ja ebaõnnestumistele. Oleme neid Fermi Energias sisemiselt ja partneritega korduvalt analüüsinud ning ka enda konverentsidel käsitlenud siin ja siin . Suurim fundamentaalne, kuid korduvalt tehtud viga on eelarve tegemine ja ehituse alustamine enne ehitusprojekti valmimist ning siis varisevad kokku kõik plaanid ja eelarved. Tõepoolest, tuumaenergia on väga reguleeritud, kõrgete ohutus- ja pädevusnõuetega valdkond. Tuumaenergeetika on võrreldav kosmonautikaga või infrastruktuuri ehitusega, kus on samuti palju eelarve- ja tähtajaületusi, kuid on ka edukaid ja suurepäraselt teostatud projekte.

Väikereaktorite tehnoloogiad on erinevad