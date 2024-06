Toomas Tool on suurendamas osalust Silvano Fashion Groupis

Perioodil 24. mai kuni 6. juuni on Baltplast ostnud juurde 87 049 Silvano Fashion Groupi aktsiat, mis on suuromaniku osaluse tõstnud 25,539% peale. Perioodi keskmine ostuhind on ligi 1,08 eurot aktsia kohta.

Enne praegust ostulainet suurenes Baltplasti osalus viimati 2022. aastal. Toona soetas ettevõte lisaks 65 994 aktsiat keskmise soetushinnaga 0,79 eurot.

Plaan börsilt lahkuda

Mai alguses teatas AS Baltplast, et kavatseb teha pesufirma aktsionäridele vabatahtluku ülevõtupakkumise, misjärel on soov börsilt lahkuda.

Pakkumise järgselt ei ole ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist. Küll aga soovib ülevõtja kui Silvano Fashion Groupi aktsionär esitada juhatusele taotluse kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek, otsustamaks firma aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.

Otsus on väärtpaberituru seaduse järgi vastu võetud siis, kui selle poolt on hääletanud vähemalt kaks kolmandikku aktsionäridest.

Esmalt kooskõlastab Baltplast pakkumise finantsinspektsiooniga, misjärel avaldatakse pakkumise prospekt.

Baltplast AS on Silvano Fashion Groupi suurim aktsionär. Baltplasti omanik on Toomas Tool. Varem, kuni eelmise aasta alguseni, oli Baltplasti omanikuks Mari Tool.

Märtsi lõpu seisuga oli Silvano Fashion Groupil jaotamata kasumit 66,8 miljonit eurot.