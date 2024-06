Rahaasjade liider valitsuses: Margus Tsahkna teenis mullu oluliselt rohkem kui peaminister

Kuigi oleks võinud eeldada, et 2022. aastal rekordilise aastatulu 144 297,72 eurot teeninud välisminister Margus Tsahkna, kes toona veel erasektoris töötas, pärast 17. aprillil 2023. aastal ministriks saades enam sellises suurusjärgus sissetulekuid ei näita, tuleb välja, et ka mullu jäi Eesti 200 esimehe aastatulu 2022. aastaga sarnasesse suurusjärku.

Sellele vaatamata peaks peaminister vähemalt käimasoleva, 2024. aasta jooksul aasta lõpuni riigi palgal olles välisministrist enam teenima. Aprilli alguses rahandusministri poolt avalikustatud riigiametnike palgaandmete järgi on Margus Tsahkna kuupalk 7445,19 eurot, samal ajal, kui peaministril on see 8 759,05 eurot.

Ka märgiti aruandes, et kuigi ettevõtte kliendid on olnud Eesti kaitsetööstusettevõtted ja IT ettevõtted, siis viimasel aastal on Defendest OÜ kujunenud ümber järjest enam valdusettevõtteks, mis on omandanud osalused MM Hospital OÜ-s, Kannistiku Varad OÜ-s, ja MTJ Vara OÜ-s, mis tegelevad vastavalt sõjameditsiini valdkonnas ning vara haldusega.