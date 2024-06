Ministrid Rail Balticu kriitikast: meie tublidus otsa ei saa. Lisaraha võiks saada börsilt

Rahandusminister Mart Võrklaev kinnitas esmalt, et Rail Baltic on Eestile oluline nii julgeoleku kui majanduse vaates.

„On positiivne, et riigikontroll hoiab projektil silma peal. Oleme projekti juhtinud edukalt ja meie jaoks ei ole üllatus, et see läheb kallimaks kui alguses arvati. Eesti osas 1,8 miljardi asemel 3,1 miljardit,“ ütles Võrklaev.