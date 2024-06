Kristjan Maruste: ainult aeg näitab, kas Ampler Bikesi saadab edu

Viimase 18 kuu jooksul on Maruste sõnul ettevõtte ümberpööramiseks palju tehtud. „Meie põhirõhk on olnud kulude kokkuhoiul: oleme vähendanud personali peaaegu kolm korda, sulgenud ebaefektiivsed müügisaalid Kölnis ja Amsterdamis, sulgenud algse Ampleri tehase ja kolinud tõhusamatesse ruumidesse. Kõik see on oluliselt vähendanud meie kulubaasi,“ märkis Maruste.

Müük selle kõrval kasvanud ei ole. Tänavu on müük olnud väiksem kui samal perioodil aastal 2023. Mullusele tulemusele aitasid kaasa oluliselt suuremad turunduskulud. Et omadega nulli jõuda ning võlamaksed tasuda, peaks Ampler Bikes müüma nädalas umbes 75 jalgratast, kuid tegelikkuses müüakse 40–45, märkis Maruste.

„Üldiselt usume, et müügi suurendamise peamine takistus on olnud müügi- ja turundusalaste jõupingutuste puudumine viimase aasta jooksul. Enamasti on keskendutud ettevõtte ümberkorraldamisele, jalgrataste parandamisele ja klientide usalduse suurendamisele,“ ütles Maruste ning lisas, et seal on areng olnud suur.

Eelmisel nädalal teatatud koondamised on Maruste sõnul ettevõtte võimekust juba otseselt löönud. „Näiteks tootearendus on saanud suure löögi. Kuid need koondamised on ettevõtte ellujäämise seisukohalt üliolulised,“ lisas Maruste.

„Kulude kärpimine vähendab iganädalast müügieesmärki umbes 60 jalgrattale nädalas. Selle eesmärgi saavutamiseks on meil vaja praegusest müügist veel peaaegu 50% tõusu. Samal ajal on meil nüüd tugev meeskond, kes on keskendunud müügile ja turundusele. Esimest korda pea kahe aasta jooksul on meil ka jalgrattad kohe laos. Viimastel nädalatel oleme alustanud allahindlustega kampaaniaid, et meelitada rohkem ostjaid,“ ütles Maruste.

„Ainult aeg näitab, kas meid saadab edu. Kõige keerulisem on see, et hooaja parim osa on juba läbi. Mai on tavaliselt Ampleri tippkuu. Me jäime saadavusega hiljaks, sest meil ei olnud piisavalt raha,“ lisas Maruste.

Praegu on Maruste sõnul elektriratta ostmiseks parim aeg, sest Ampleril on käimas kaks kampaaniat ning mitmed mudelid on kohe saadaval.