Eesti IT-ettevõte hakkab populaarse Itaalia piirkonna rongiliiklust parandama

Turnit laieneb Itaaliasse, alustades koostööd Arenawaysiga, andis ettevõte täna teada. „Suur rõõm on teha koostööd Arenaways’iga, kes jagab meie pühendumust innovatsioonile ühistranspordis. Meie tehnoloogia sobib hästi kokku Arenaways’i plaanidega Itaalias ning meie ühiseks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset reisikogemust läbi tehnoloogilise arengu,“ rääkis hiljuti Rootsi laienemisega silma paistnud Tartu IT-ettevõtte tegevjuht Ülo Säre.

Itaalia reisirongiliiklust palju liberaliseerinud raudteetranspordi ettevõte Arenaways ja Turniti koostöö eesmärk on arendada piirkondlike raudteeühenduste kvaliteeti ja tõhusust Itaalias. Esimese asjana taasavatakse Piemontes kaks piirkondlikku rongiliini, mis hakkavad peatuma kokku 16 jaamas. Need liinid on juba üle kümne aasta ehk 2012. aastast olnud suletud.