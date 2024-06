Ettevõtete tugi aitab tudengeid püüdlustel insenerikutse omandamise poole

„Esimene üllatus tuli, saades teada, kui põnev on tegelikult tööstuse tundma õppimine ja see teadmine, et ahhaa – ma saan nüüd aru, kuidas maapõues olevast naftast tehakse riideid või kuidas ikkagi päriselt see päikeseelement töötab,“ meenutab ta. „Inseneriharidusega saan ma ka ise olla see, kes meie maailma ehitamisse panustab või muudab seda näiteks keskkonnasõbralikumaks.“

„Tänu Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumitele , mida olen saanud kolmel korral, on mul olnud võimalik tõesti keskenduda inseneeriaõpingutele. Viimase, Viru Keemia Grupilt pälvitud stipendiumi aga panin kõrvale, et saaksin rahastada õpinguid Soomes Aalto Ülikoolis: need algavad tuleval sügissemestril,“ annab Carmen Köster oma plaanidest ülevaate. „Magistritöö teema pakkus välja ja bakalaureuseõpingute ajal määras mulle stipendiumi Fibenol. Sellest oli suur abi. Ning suur abi on olnud ka TalTechi laboritest ja nende juhtidest, tänu kelle vastutulelikkusele üliõpilaste suhtes olen saanud nendes laborites tegeleda asjadega, mis mulle huvi pakuvad ja õppida oma ala parimate teadlaste käe all.“

TalTechi tuli ta gümnaasiumi majandussuuna lõpetajana ning takkajärgi on üliõnnelik, et tegi gümnaasiumi lõpus ära laia matemaatika eksami, mis võimaldas tal edukalt kandideerida tehnikaülikooli insenerierialadele.

Nüüd, magistriõppes, mõistab Carmen Köster, et inseneriharidusega saab maailmas palju ära teha, sest insener suudab ühendada loogilise ja ratsionaalse mõtlemise. Ehk et, kui probleem ja selle põhjus on teada, siis asub insener sellele probleemile lahendust välja töötama.

„Magister on bakalaureuseõppest isegi põnevam, eriti esimene aasta inseneriõppega alati kaasneva süvendatud matemaatika laia matemaatika kursus üle elada. Pärast seda saab juba rohkem hakata valitud erialale keskenduma,“ kirjeldab Carmen Köster oma kogemust tudengiaastatest. „Ma ütleks, et baka esimene aasta oli kõige keerulisem. Aga kahtlemata ka vajalik. Nüüd julgen küll juba öelda, et insenerihariduse valimine on siiani olnud kõige õigem otsus minu elus, sest olen praegu juba kindel, et ükskõik millises selle valdkonna ettevõttes on sinu jaoks kõik uksed, ehk siis töökohad valla. Kui insener oskab oma erialases maailmas orienteeruda, siis enda kurssi viimine konkreetse ettevõtte eripärade ja vajadustega tuleb juba lihtsalt. Ma olen veendunud, et oma äris on edukad ja üldse kaugele jõuavad need ettevõtted, kus otsustajad mõistavad inseneride keelt.

Ettevõtjate huvi ja toetus on omal kohal

Mida kaugemale Carmen Köster oma erialal õpingutega jõuab, seda suuremasse vaimustusse ta sellest satub ning usub tõsimeeli, et pärast inseneriks õppimist on tal maailma muutmise võti taskus.