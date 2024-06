Ootamatu pööre: Elektrilevi otsustas palju kära tekitanud IT-hanke lepinguta lõpetada ja algatada uue

Delfi Ärileht kirjutas poolteist nädalat tagasi, kuidas võrguettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta alguseks võtta kasutusele uue kliendi- ja arveldussüsteemi, mida hakkaks kasutama üle 533 000 inimese. Küll aga on tänavu aprillis välja kuulutatud hange – mille näol on tegu üldse viimase aja ühe suurim riikliku IT-hankega, selle maht on ligi 2,5–6 miljonit eurot –, tekitanud siinsetes IT-ettevõtetes palju pahameelt.