Korteriühistute liidu esimees: süvenev bürokraatia võib saada saatuslikuks tervikrenoveerimise eduloole

Jaadla sõnul on korteriühistute suur mure mõistetav. „Kui pead korraldama viis hanget, millest asja ei saa, mõistlikuna planeeritud ehitusprotsess jääb aastateks venima ja lõppkokkuvõttes tuleb uuesti teha kõik rekonstrueerimisega seotud otsused, siis on arusaadav, et inimesed väsivad ja löövad käega – korteriühistud koosnevad ju inimestest,“ rääkis Jaadla. „Arvestades aga Eesti elamufondi olukorda ja selle jõudmist oma loomuliku elukaare lõppu, on selline olukord kodudele suur löök.“

Jaadla rõhutas aga, et lõplik otsus selle üle, kes ja kuidas maja rekonstrueerima asub, peaks ikkagi jääma korteriühistule. „Oluline oleks, et renoveerimisel väheneks bürokraatia ning tööde teostaja valikul mängiks rolli ka muud tegurid kui kõige madalam hind. Ka korteriühistute liidu piirkondlikes ümarlaudades osalenud on rõhutanud, et praegune hankekorraldus jätab korteriühistu kui lõppvastutaja tegelema tagajärgedega,“ vahendas ta. Jaadla hinnangul võiks renoveerimiseks sobiva ehitaja valik olla sõltuvuses riikliku toetusepiirmäärast. „Olukorras, kus riigi toetus moodustab renoveerimise kogumaksumusest kõigest 30% ja 70% on korteriomanike raha, on meie seisukoht, et otsustusõigus ehitaja valikul jääma korteriühistule,“ rääkis Jaadla.