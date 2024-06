Soome keskpankur: veel kaks intressilangetust on tänavu reaalne

Soome keskpankuri sõnul peab keskpank tagama, et inflatsioon naaseb 2% juurde, kuid ei tohiks seejuures majandustegevust liialt pärssida.

„Kui vaadata turuandmeid, siis need viitavad, et tänavu on veel kaks intressimäärade alandamist, nii et me jõuaksime selle aasta lõpuks 3,25%ni ja lõpetaksime [lõpuks] kuskil 2,25% kuni 2,50% ümber,“ ütles Rehn teisipäeval Helsingis antud intervjuus. „Minu arvates on need mõistlikud ootused.“

Keskpankur rõhutas, et EKP ei seo end kindla intressiteekonnaga, kuid tegi siiski selgeks, et edasisi vähendamisi on mõistlik oodata.

„Juhul, kui me näeme, et inflatsiooni langus jätkub ja liigub meie keskpika perioodi 2% eesmärgi suunas, siis on mõistlik eeldada, et me jääme selle suuna juurde ja jätkame intressimäära alandamist,“ ütles ta.

Rehni sõnul oli teada, et inflatsiooni langus saab olema hüplik.

EKP intressimäärad on Soome keskpankuri sõnul selgelt piiraval territooriumil ja eesmärk on tagada, et inflatsiooni langus jätkub. Ilma inflatsiooni langust ohustamata on keskpangal kohustus toetada tööhõivet, jätkusuutlikku arengut ja tasakaalustatud majanduskasvu, lisas Rehn.

Juuni alguses otsustas Euroopa Keskpank esmakordselt praeguses intressitsüklis intresse langetada. Nii otsustas EKP nõukogu alandada kolme EKP baasintressimäära 25 baaspunkti võrra. Nõukogu otsustas kehtestada alates 12. juunist põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 4,25%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 3,75%.

25. juuni seisuga on 6 kuu euribor langenud 3,671% peale ning 12 kuu euribor 3.578% juurde.