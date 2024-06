TalTechi toetusportaal on koht, kus saavad kokku toetajad ja head ideed

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll: „Loomulikult on kõrgema palga eeldus põhimõte, et ülikoolid tõstaks oma lõpetajate kaudu tootlikkust, tööviljakust, tootmise kasumlikkust, sedakaudu ka terve riigi tulu. Selle üheks aluseks on tugev side tööandjatega ning TalTechi toetusportaal on üks näide sellest tugevast sidemest. Tänu toetajatele on alguse saanud mitmed valdkondlikud stipendiumifondid, kust on esimesed stipendiumid ka välja makstud. Lisaks on saanud hoogu juurde mitmed TalTechi tudengiprojektid.