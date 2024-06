Julge haare. Juba teine mereala läks alghinnaga tundmatu Norra ettevõtte kätte

Enampakkumise võitja alustab meretuulepargi arendamist Saare 2.2 merealal, mille suurus on 88,5 km². Veel nädala eest võitsid nad ka Saare 2.1 mereala enampakkumise.

Toona avaldas ka ettevõtte tegevjuht Knut Vassbotn heameelt, et on võitnud Eestis olulise mereala ning saanud endale Läänemeres ühe gigavati tootmisvõimsust toetava ala. „Eesti võtab samme, et oma ambitsioonid teoks teha ja meil on erakordselt hea meel, et me selle mereala endale saime. Deep Wind Offshore aitab kaasa Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele, tagades energiajulgeoleku, luues väärtusahelaid ja uusi töökohti,“ märkis ta.

Norra ettevõte usub, et nad võidavad palju sellest, et Saaremaa külje all asuval alal on soodsad tuuleolud tõhusaks energiatootmiseks. „Deep Wind Offshore’i eesmärk on arendada 10 aasta jooksul üle 10 GW meretuuleenergiat. Selleks jätkame me projektide arendamist oma põhiturgudel ja püüame ühtlasi leida võimalusi uutel turgudel. Enampakkumise võitmine tähendab seda, et Eestist saab üks meie põhiturge,“ rääkis Vassbotn Ärilehele.

Eestis suhteliselt tundmatu Deep Wind Offshore’i kujul on tegu rahvusvahelise meretuuleparkide arendaja ja omanikuga, kelle peakontor on Norras, kuid kel on esindused ka Lõuna-Koreas ja Rootsis. Norras on Deep Wind Offshore’i projektipartner EDF Renewables ja Lõuna-Koreas bp. Ettevõtte põhiomanikud on Knutsen Group, Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag ja Octopus Energy. Ettevõtte kavandatud arenduste maht on üle 10 GW, sealhulgas 2 GW ainuüksi Lõuna-Koreas.

Saare 3 enampakkumine toimub 02.07.2024 kell 12.00 kuni 04.07.2024 kell 12.00.