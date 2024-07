Finantsinspektsioon kinnitas Tallinki vabatahtliku ülevõtupakkumise

Tallinki aktsia kauples viimati Tallinna börsil umbes 0,64 euro juures, seega on ülevõtupakkumise hind madalam sellest. Pakkumise eesmärk on teate kohaselt Infortari soov suurendada osalust Tallinkis ning pakkuda lisaks börsitehingutele Tallinki aktsionäridele täiendavat investeeringust väljumise võimalust. Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt selgitas juunis, et pakkumine on mõeldud nendele suuraktsionäridele, kes kõhklevad Tallinki kui ka regiooni tulevikus, andes võimaluse oma positsioon maha müüa.

„Oleme näinud, et on jube palju Lääne investoreid, kes lähevad siit välja. Me ei tea, mis põhjustel: võib-olla saab fond otsa või on mingid muud põhjused, aga oleme nii palju näinud praegusel momendil seda. Tundub, et oleks õige aeg see selgeks teha, kes kõhkleb ja kaalutleb siin,“ sõnas Hanschmidt.

Pakkumises kirjeldatakse, et Infortaril on vahendid olemas, et teoreetiliselt kõik aktsiad omandada ilma välist finantseeringut kasutamata, kokku 217,7 miljonit eurot. Seda eesmärki aga pakkumise teate kohaselt sisuliselt pole. Nii märgitakse, et Infortaril ei ole vahetut kavatsust ega huvi alustada menetlusi või astuda samme eesmärgiga lõpetada Tallinki aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas või Nasdaq Helsingi börsil.

Pakkumise tähtaeg on 5. august kell 16.00. Tulemused avalikustatakse 7. augustil või sellele lähedasel päeval.