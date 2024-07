Hullud hinnad on ajalugu? Võrdlus Otepää ja Tartu viimase hetke majutuse hindadest Rally Estoniale minna soovijale

Kui varasemalt on Lõuna-Eestis toimuv Rally Estonia toonud endaga kaasa ka tohutu hinnaralli majutuskohtades - kirjutatud nii tuhandetesse eurodesse küündivatest ööbimiskohtadest kui hindade mitmekordistumisest -, siis tundub, et sel aastal on kas huvi ralli vaatamise vastu varasemast oluliselt väiksem või on majutuskohti piirkonda nii palju juurde tulnud, et see ei tekita enam sellist suurt hinnarallit nagu varem.