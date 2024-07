TTJA hinnatõusust: sideettevõtjad peavad oma käitumist paremini selgitama

Delfi Ärileht on sel nädalal juhtinud tähelepanu, et üha suuremaid kasumeid teenivad sideettevõtjad pakuvad Eesti inimestele kallist, kuid aeglast teenust. Eestis sideteenuste turgu reguleeriv Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tõdeb, et hinnakonkurents koduinterneti turul võiks olla suurem, ning kutsub sideettevõtjaid üles olema näoga rohkem kliendi poole.