Eesti idufirma Pactum AI kaasas 20 miljonit dollarit

Otsitatakse suuri kliente

Tootejuhi kohale asub Kaspar Korjus rääkis tänavu mais Ärilehele antud intervjuus , et firma eesmärk on jõuda viie aastaga börsile ja 100 miljoni eurose käibeni.

Pactum eristub teistest tavapärastest ettevõtetest muu hulgas selle poolest, et kliente on firmal vaid käputäis ning see on ka sihilik valik. Kui aasta tagasi oli firmal viis klienti, siis nüüdseks on klientide arv kasvanud 25-ni, kuid äri sisu tõttu otsitakse üksnes kliente, kelle aastane käive on kõige vähem viis miljardit dollarit.