Sten Tamkivi: Helsingi suurinvesteering Eestisse on tunnustus siinsele tehnoloogiasektorile

„Nad ehitavad ettevõtet vaatepildiga, et Euroopa demokraatiad ja väärtussüsteem, riigid ja majandused vajavad kaitsmist. Teisest küljest on neil tohutu ambitsioon, kuidas teha seda kõige moodsamat tehnoloogiat kasutades,“ märkis Tamkivi. Ühtlasi on tegu väga kõva tegude tiimiga, lisas ta.

„Pluralis meil on kaks partnerit viiest (Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikus - K.V), kes on üles kasvanud kommunistliku okupatsiooni all ja meil on väga selge personaalne vaade just Eesti koha pealt,“ ütles Tamkivi ehk ettevõtte investeering Eestisse mängis selles oma rolli.