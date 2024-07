T1 Keskus ja Rail Balticu terminal saavad kaks kaaslast. Kes omavad krunte, kuhu tulevad uued hooned?

Keskuse aknast on näha väga kiiresti kulgev Rail Balticu peaterminali ehitus – selle peauksed ja -väljak avanevad T1 poole. Selle ja keskuse vahele jääv murulapp kuulub aga Pro Kapitalile. Hõbe ütleb, et T1 krunt koosneb 12 kokku ostetud ja liidetud osast, kuid ühte ei jõutudki enne pankrotti minekut teistega liita. Pro Kapitalil on plaanis sellele alale ehitada hotell-ärihoone. Idee on see ühendada klaasgaleriiga T1-ga.