Neljandik puhaskasumiks. Telia Eesti kasumlikkus teeb sidehiiu teistele turgudele silmad ette

Põhjus, miks puhaskasumi näitaja on Eestis siiski parem, peitub amortisatsioonis. Kui Norras on amortisatsioonikulu käibesse ligi 27, siis Eestis 17 protsenti. Kaudselt viitab see sellele, et Norra on Telia viimastel aastatel investeerinud proportsionaalselt enam kui Eestisse. Näiteks eelmise aasta lõpuga oli Telia suutnud Norras, kus rahvastikutihedus on kaks korda väiksem kui Eestis, katta 5G-ga 95 protsenti elanikkonnast. Eestis ollakse aga jõutud 80 protsendini, mis on siiski meie sideturu parim näitaja.