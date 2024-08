Pensionimüüjad tülitavad? Kaubanduskeskused saavad nende kohta vähe kaebusi

Selle nädala alguses kutsus Tuleva Tulundusühistu juhatuse liige Annika Uudelepp oma arvamusloos inimesi üles: „Võtame pensionifondide müügimeestelt leiva. Ärge langege nende lõksu!“ Uudelepa sõnul püüavad ka keset suurt suve kaubanduskeskustes kliente pensionifondide müügimehed. Kuigi valikus on väikeste tasudega pensionifondid, müüakse poetiirul olevatele inimestele endiselt kalleid pensionifonde, meelitades inimesi hea müügijutuga justkui lõksu.

Ka finantsinspektsioon on varem inimesi hoiatanud, et kaubanduskeskustes ei tasuks pensioniotsuseid teha – kaubanduskeskuses ei ole enamasti võimalik rahulikult pensionifondide infoga tutvuda, mistõttu ei ole see sobiv koht nõnda olulise otsuse tegemiseks.