Kohtulahingusse kistud Bolt hakkas Briti juhtidele miinimumpalka maksma

Boltil seisab septembris Ühendkuningriigis ees tähtis kohtulahing. Suurbritannia üks suuremaid ametiühinguid GMB on andnud Eesti tehnoloogiafirma kohtusse hagiga, mis nõuab, et Bolti platvormil tegutsevad autojuhid liigituksid ettevõtte palgalisteks töötajateks.

Seejuures pole tegu sugugi esimese analoogse kohtuvaidlusega Ühendkuningriigis. 2021. aastal leidis Briti ülemkohus, et maailma suurima sõidujagamisplatvormi Uber autojuhid tuleb arvata töötajate sekka, mitte iseenda tööandjateks. Kohtuotsuse järel nõustus Uber tunnustama Briti autojuhte töövõtjatena, mis tagab neile lisahüved, sealhulgas puhkusetasu ning mõnel juhul ka pensioni.

Bolt, kellel on Suurbritannias üle 100 000 juhi, pole aga soovinud platvormil tegutsevaid autojuhte endiselt oma töötajatena registreerida. Küll aga tegi Bolt kuu enne kohtulahingu algust otsuse, et hakkab oma Briti juhtidele maksma miinimumpalka ja puhkusetasusid. Mais käivitas Bolt Suurbritannias ka vabatahtliku pensioniskeemiga liitumise võimaluse.

Financial Timesi (FT) küsimusele, et miks pakutakse juhtidele samu tingimusi nagu töötajatele, nimetades neid samal ajal füüsilisest isikust ettevõtjateks, vastas Bolt, et uued lisatasud suurendavad juhtide sissetulekut ja pakuvad neile täiendavat rahalist kindlust.

Ametiühing ei lepi pooliku lahendusega

GMB sekretär Andy Prendergast nimetas FT-le antud kommentaaris Bolti sammu küüniliseks viimase hetke katseks oma kohustustest kõrvale hiilida. Ta ütles, et GMB jätkab Bolti vastu kohtuteed, püüdes juhtidele tagada õiguse tunnipõhisele miinimumpalgale ja puhkusetasule. Oluline on ka tähele panna, et kui kohus otsustab klassifitseerida Bolti juhid ettevõtte töötajateks, võivad nad saada õiguse puhkusetasudele ka tagasiulatuvalt.

Financial Timesi hinnangul rõhuvad GMB ja kaasusega seotud advokaadibüroo Leigh Day suuresti just 2021. aasta Briti ülemkohtu otsusele, väites, et Bolti suhe juhtidega on põhimõtteliselt sama nagu Uberil.